REPORTATGE
Andorra, capital del saxofon
L'Andorra Sax Fest s’ha convertit en una de les competicions més exigent i prestigioses del circuit internacional, referent per a molts artistes emergents.
El so vent metall del saxofon d’en Taras Gusarev balla per l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, mentre improvisa i assaja per a la seva estrena. Hi ha nervis, sempre n’hi ha al Sax Fest, un referent mundial, que no tan sols reuneix els millors intèrprets d’arreu, sinó que també s’ha consolidat amb un dels concursos més exigents i respectats del panorama internacional. Participants com Dmitri Pinchuk, guanyador de l’edició del 2024, destaquen la intensitat de la cita. “La competició és un veritable repte. Cal ser fort físicament i mentalment per afrontar-la cada any”, explica Pinchuk, tot afegint que el Sax Fest suposa una gran oportunitat professional.
Dimitri forma part del Moscow Saxophone Quartet, convidat enguany al festival, integrat per Taras Gusarov, Anastasia Konyaeva, Dmitri Pinchuk i Nikita Zimin, el líder del grup. Detallen l’exigència del sector. “Aquest festival és com un Campionat del Món per als saxofonistes”, afirma Gusarov. “Hi ha altres concursos internacionals, però l’Andorra Sax Fest és on es mesuren les millors escoles i es veu l’evolució real del nostre art”, conclou. “El festival és una oportunitat única per als joves talents”, destaca Nikita Zimin, que hi ha participat per cinquena vegada. “És més que un concurs: és una segona escola en què cada any es poden observar i compartir les tendències de les escoles musicals de tot el món”, assegura el saxofonista.
El Sax Fest com a punt de trobada per a les escoles de saxofon
“És un repte físic i mental molt gran”, admet Pinchuk, qui considera el festival ineludible. Ell és el saxofonista més jove del quartet, va guanyar l’anterior edició del certamen i coneix el veritable fred que fa a fora, ja que el món del saxofon és un dels més exigents del panorama musical. “No tan sols cal tocar bé, cal tenir constància, resistència i estar preparat per afrontar la pressió cada any”, explica.
“Aquest festival no tan sols reflecteix el creixement personal de cada intèrpret, també mostra com evoluciona la música de molts països, com ara Rússia, França, Espanya o els Estats Units”, detalla Anastasia Konyaeva. Parlen d’una oportunitat per actuar al costat de referents, convertint el festival en un pont entre generacions. “Venir aquí no és només una competició: és formar part d’una comunitat global que comparteix la passió pel saxofon i l’art”, conclouen els músics.
SIS NACIONALITATS PASSEN A LA FINAL DEL SOLO SAX
Els finalistes d’aquesta edició són David Patyra (Alemanya), Kacper Puczko (Polònia), Kristóf János Havasi (Hongria), Salvatore Alessandro Miceli (Itàlia), Vladimir Petskus (Rússia) i Wataru Hirai (Japó).
La segona ronda, que es va disputar ahir, va reunir divuit semifinalistes seleccionats d’entre els 134 participants inscrits. Durant aquesta fase, els saxofonistes han interpretat una peça obligatòria del compositor Alfred Desenclos i una segona obra de lliure elecció, amb la qual han pogut mostrar la seva personalitat artística i la seva versatilitat tècnica.
Tots ells han estat valorats per un jurat que estava format per 21 membres, referents del saxo a escala internacional. En destaquen Marie-Bernadette Charrier, enguany presidenta del jurat, Asya Fatayeva, Nikita Zimin, Martin Trillaud, Aina Davidsen o Carlos Zaragoza, entre d’altres.
El guanyador de l’onzena edició del Solo Sax Competition es donarà a conèixer durant l’acte de clausura de la dotzena edició de l’Andorra Sax Fest 2025, que tindrà lloc demà a les vuit del vespre, també al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La proclamació es farà després de l’entrega dels Sax Awards, que reconeixen no tan sols el guanyador absolut, sinó també altres mèrits artístics.