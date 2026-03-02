Educació
La Universitat d'Andorra obre les preinscripcions per al curs 2026-2027
El tràmit és gratuït i en línia, amb termini general fins al 31 d’agost
La Universitat d’Andorra ha obert el període de preinscripció per a estudiants de nou ingrés del curs 2026-2027, fins al 31 d'agost segons places disponibles. L’oferta inclou els bàtxelors presencials en Administració d’empreses, Ciències de l’educació, Infermeria i Informàtica, així com el Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració. En el cas d’Infermeria, el termini finalitza el 30 de juny i l’admissió dependrà d’un barem si se superen les places.
A partir del 9 de març s’obrirà la preinscripció als bàtxelors virtuals en Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana, i als màsters en Dret i en Analítica de dades. El Doctorat admet sol·licituds fins a l’1 de juny.