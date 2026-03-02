Educació
Els estudiants de l'UdA podran fer estades formatives a l'APDA
L'acord, amb vigència de cinc anys, preveu fins a tres places per curs
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) i la Universitat d’Andorra (UdA) han signat un conveni per establir estades formatives i pràctiques acadèmiques externes per a estudiants a les dependències de l’autoritat de control. L’acord l’han formalitzat la cap de l’APDA, Jèssica Obiols, i el rector de l’UdA, Juli Minoves, i té una vigència inicial de cinc anys, prorrogable.
El conveni permetrà que alumnes desenvolupin pràctiques en àmbits com el jurídic, la inspecció, la comunicació institucional o l’àrea administrativa-econòmica, amb l’objectiu d’apropar-los a l’exercici pràctic de la protecció de dades i reforçar la cultura de la privacitat. L’APDA oferirà entre una i tres places simultànies per curs acadèmic.