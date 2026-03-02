Mobilitat
La prova pilot de les turbo rotondes de Prada Casadet i el quilòmetre 0 començaran demà
El departament de Mobilitat d'Andorra posa en marxa a partir d'aquest dimarts 3 de març la prova pilot de les noves turbo rotondes al KM0 i a Prada Casadet. El nou sistema consisteix en què el carril dret es reserva en exclusiva per continuar en la mateixa direcció i, per tant, no es permet el girar a l'esquerra des del carril dret.
Abel Rivera
L'objectiu de les turbo rotondes és ordenar millor els moviments dins de la rotonda, millorar la fluïdesa del trànsit i ajudar a disminuir topades i accidents. Des de mobilitat, per tant, es recomana circular amb precaució per aquests punts davant el nou sistema de funcionament d'aquestes rotondes.