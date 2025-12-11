Mobilitat
Les rotondes de Prada Casadet i del KM0 seran "turborotondes"
El carril dret quedarà reservat per a girs a la dreta i sentit ascendent, amb nova senyalització i panells lluminosos
El secretari d’Estat de Transports, David Forné, ha anunciat que al gener començaran les proves de dues turborotondes a Prada Casadet i al KM0. Aquest model, mai abans aplicat a Andorra, reserva el carril dret per a girs a la dreta i sentit ascendent, impedint girs a l’esquerra i millorant així la fluïdesa i la seguretat del trànsit.
Govern aplica el model a dues de les rotondes més congestionades i amb major sinistralitat del país.
Les rotondes estaran complementades amb nova senyalització horitzontal i vertical, incloent panells lluminosos que alertaran dels punts amb accidents recurrents. Les proves tindran una durada de diversos mesos, i si els resultats són positius, es podrien aplicar a altres rotondes amb alta pressió de trànsit.