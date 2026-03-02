Salut
Comencen les vacunacions gratuïtes d'adults
Ho ha anunciat la ministra de Salut, Helena Mas, a través d'un vídeo a les xarxes socials
La ministra de Salut d'Andorra, Helena Mas, ha anunciat a través d'un vídeo a les xarxes, que els adults ja es poden vacunar, en el marc del nou calendari de vacunacions d'enguany: "A partir de l'1 de març es podran rebre les vacunes incloses al calendari, als centres d'Atenció Primària sense necessitat d'una recepta mèdica i de forma gratuïta".
L'objectiu principal de la campanya, segons ha indicat és: "Prevenir malalties, evitar la transmissió i protegir la població" i, d'aquesta manera "tanquem el cercle de la immunització al llarg de la vida dels infants fins a la gent gran, a més de les campanyes anuals de grip i còvid", ha proseguit Mas.