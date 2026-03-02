ENERGIA
Les plaques solars de la plaça del Poble, operatives d’aquí un mes
La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la plaça del Poble de la capital (a les cobertes del Centre de Congressos i la casa pairal) va començar fa unes tres setmanes, avança segons el ritme previst i es calcula que d’aquí un mes ja seran operatives. El calendari de la iniciativa fruit d’un conveni signat entre el comú d’Andorra la Vella i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) s’ha exposat en un vídeo penjat al compte de la xarxa social X de la companyia elèctrica, en què es recorda que l’energia generada per les plaques pot donar servei a l’equivalent de consum de 140 llars i que és un pas més cap a l’autosuficiència energètica. En la gravació, el cònsol major de la parròquia, Sergi González, celebra que amb el nou equipament la plaça del Poble també passarà a ser sostenible, ja que s’estalviarà l’emissió d’unes 14 tones de CO₂ anuals.