Andorra la Vella
Les plaques solars a la plaça del Poble produiran 91.000 quilowatts l'hora a l'any
Els 170 panells tenen un cost de 60.000 euros que assumirà FEDA
El comú d'Andorra la Vella i Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) han rubricat un conveni per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a dues cobertes de la capital. Les plaques solars es col·locaran en el Centre de congressos i en el bar de la plaça del Poble i generaran vora una trentena de quilowatts, la qual cosa en un any la producció esperada podria ser d'uns 91.000 quilowatts a l'hora. Aquesta producció, serà d'entre un 6 i un 8% del consum que tindran les dues instal·lacions. El cost de les 170 plaques serà d'uns 60.000 euros que assumirà FEDA. El més probable és que els panells no estiguin llestos fins al desembre.
"És un repte important perquè és un pas més endavant per aquesta transició energètica", ha valorat el director de FEDA, Albert Moles. La companyia elèctrica assumirà la despesa i durant els primers deus anys es quedarà la totalitat de la producció d'energia. "FEDA es queda la producció d'energia que es produeix durant els primers deu anys al 100%, i els altres deu anys més, és a dir, en total vint anys, el primer any amb un 90%, després un 80%, fins a arribar a un 10%", ha comentat Moles. En aquest sentit, a partir de l’11è i fins al 19è any, el comú rebrà una contraprestació econòmica creixent en funció de l’electricitat que es produeixi i s’injecti a la xarxa, mentre que FEDA continuarà sent responsable del manteniment. Un cop transcorreguts els vint anys, les plaques passaran a ser propietat de la corporació. "Passat deu anys ja començarem a tenir aquest benefici per la factura que paga el comú de la llum i l'electricitat a la parròquia", ha asseverat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González.
El cònsol ha manifestat estar "molt contents de la col·laboració entre FEDA i el comú d'Andorra la Vella per tirar endavant aquest projecte, ja que des del primer moment els vam explicar aquesta ànima de sostenibilitat que volíem fer per a aquesta plaça del Poble i teníem aquestes dues cobertes infrautilitzades". "Crec que amb aquesta visió que té FEDA i la nostra serà un èxit", ha afegit.
Les plaques són de darrera generació i destaquen per la seva integració paisatgística. A més a més, cal destacar que ambdues cobertes tenen una bona orientació que optimitzarà la producció, segons han informat des de la companyia. A efectes pràctics, l’electricitat que es produirà a la instal·lació fotovoltaica de la plaça del Poble equivaldrà al consum de setze llars tipus i permetrà, anualment, que es deixin d’emetre fins a catorze tones de diòxid de carboni.
La corporació també té la intenció d'estudiar altres edificis per ubicar-hi altres plaques fotovoltaiques, com podria ser per exemple a l'aparcament dels Pouets. "La teulada de Pouets és un projecte que en aquestes reunions inicials que vam fer ho vam parlar, però com bé sabeu vam llançar aquell concurs, estem treballant-hi i un cop veiem com funciona aquesta solució que fem a la plaça del poble avaluarem més espais a la parròquia", ha detallat el cònsol.
La plaça Vinyes podria estar enllestida l'octubre
El cònsol major, Sergi González, ha avançat que a l'octubre el comú d'Andorra la Vella preveu que la plaça Vinyes pugui estar acabada. L'espai continua amb obres i la intenció de l'administració comunal és que "aquest setembre posarem molts esforços per poder-la tenir enllestida cap a mitjans del mes vinent".