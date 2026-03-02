Economia
L’IPC s’eleva fins al 3,1% al febrer, cinc dècimes més que al gener
L’encariment de preus s'ha produït en els aliments, el vestit i els béns i serveis diversos
La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de febrer del 2026 s’ha situat en el 3,1%, segons el càlcul de l’indicador avançat, segons publica Estadística. Aquesta xifra suposa un increment de cinc dècimes respecte al mes de gener, quan la taxa anual va ser del 2,6%.
Estadística exposa que el repunt de la inflació està motivat per l’encariment dels grups d’“Alimentació i begudes no alcohòliques”, “Béns i serveis diversos” i “Vestit i calçat”, que han estat els que han tingut una major incidència en l’evolució anual de l’índex. La pujada ha estat més més moderat en els preus dels grups de “Comunicacions” i “Transport”.
Redacció
La variació mensual de l’indicador avançat situa l’IPC en el +0,5% al febrer. En aquest cas, els increments més destacats corresponen als grups de “Transport” i “Béns i serveis diversos”.