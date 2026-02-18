ESTADÍSTICA
L’IPC baixa una dècima i se situa en el 2,6% al gener
La variació mensual s’ha reduït un 0,4% impulsada pel transport
La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de gener del 2026 es va situar en el 2,6%, una dècima per sota de la registrada el desembre del 2025, segons publica el departament d’Estadística. Aquesta xifra definitiva supera lleugerament l’estimació avançada de principis de febrer.
L’evolució mensual del gener va ser del -0,4 %, una moderació explicada principalment per la disminució dels preus en diversos grups de consum. En particular, el grup Transport va registrar una baixada significativa, amb una caiguda d’un 1,2% motivada sobretot pel comportament dels preus dels carburants i lubricants, que van ser més barats que en el mateix període de l’any anterior.
La taxa registrada indica que l’augment de preus continua en un rang moderat
Altres categories com Vestit i Calçat també van contribuir al descens de l’índex mensual, mentre que el grup Aliments i Begudes no Alcohòliques va presentar una disminució de preus més moderada. Els preus que es van encarir al gener van ser els d’Hoteleria i Restauració, que van registrar un increment destacat respecte al mateix mes de l’any anterior i van actuar en sentit contrari a la moderació general de l’IPC.
La taxa registrada el gener d’aquest any indica que l’augment de preus al Principat continua en un rang moderat, per sota de nivells més alts observats en anys anteriors.