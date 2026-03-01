TOR REITERA "EL COMPROMÍS AMBL A PAU I L'ESTABILITAT"
Govern recomana “prudència” als andorrans a l’Orient Mitjà
L’atac dels EUA i Israel a l’Iran per derrocar el règim sacseja la regió
El Govern es va pronunciar ahir sobre l’atac massiu i coordinat dels Estats Units i Israel contra l’Iran per derrocar el règim dels aiatol·làs a través del compte d’X de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. “Davant l’escalada de violència a l’Orient Mitjà, el Govern d’Andorra reitera el seu compromís amb la pau i l’estabilitat, i manifesta la seva solidaritat amb les poblacions civils que pateixen les conseqüències del conflicte”, va expressar la ministra a la piulada. L’executiu no tenia constància ahir que hi hagi cap andorrà a l’Iran i Tor va expressar al mateix missatge que l’executiu “recomana als andorrans i residents que estiguin a la regió de l’Orient Mitjà que extremin la prudència i segueixin les recomanacions de fonts oficials”, recordant el telèfon d’assistència consular (324 292). L’administració central té localitzats dos andorrans que resideixen a Israel i una de les derivades del conflicte ha estat el caos del transport aeri a conseqüència del tancament de l’aeroport de Dubai, epicentre de connexions.
Els primers atacs es van adreçar contra els dirigents del règim islàmic i al vespre Benjamin Netanyahu sostenia que hi havia evidències de la mort de líder suprem, Ali Khamenei. L’atac a una escola hauria causat 85 morts.