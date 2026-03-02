Justícia
La Batllia anul·la el decret sobre els entorns de Casa de la Vall
La sentència considera que els criteris que han de regir les intervencions "no són ajustades a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa"
La Batllia ha donat la raó als veïns de Casa de la Vall i ha anul·lat el decret sobre els entorns de Casa de la Vall. Així ho recull la sentència, que declara que la resolució del Govern d'Andorra i els criteris que han de regir les intervencions "no són ajustades a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa", motiu pel qual s'anul·len.
La demanda interposada pels propietaris de finques situades a l'entorn del conjunt històric considerava que la normativa aprovada per l'executiu vulnerava els seus drets de propietat i no s'ajustava a la legalitat vigent. En el recurs s'acusava el Govern d'haver comès irregularitats en el procediment, entre les quals destaquen la manca de notificació personal sobre la tramitació del decret, fet que asseguraven que els havia deixat en una situació d'indefensió.
La sentència revoca el decret del Govern del 2025, sobre la protecció dels entorns de Casa de la Vall i no entra a valorar el fons de la disputa, perquè el procés haurà de començar de nou.