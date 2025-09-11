Justícia
La Batllia admet la demanda dels veïns contra els entorns de Casa de la Vall
Segons exposen en el recurs administratiu, el procediment seguit pel Govern presenta irregularitats
La Batllia ha admès a tràmit la demanda presentada per diversos veïns contra el Govern en relació amb el decret que estableix dues zones de protecció al voltant de Casa de la Vall. Els demandants són propietaris de finques situades a l'entorn del conjunt històric i consideren que la normativa aprovada per l'executiu vulnera els seus drets de propietat i no s'ajusta a la legalitat vigent.
Segons exposen en el recurs administratiu, el procediment seguit pel Govern presenta irregularitats, entre les quals destaquen la manca de notificació personal sobre la tramitació del decret, fet que, asseguren, els ha deixat en una situació d'indefensió. A més, critiquen que el text fa referència a la presència d'"elements pertorbadors", un concepte que, remarquen, no està recollit ni definit a la Llei de patrimoni cultural. En aquest sentit, sostenen que l’executiu ha actuat fora del marc legal establert en crear un concepte sense fonament normatiu.
Malgrat la interposició del recurs, el Govern va decidir continuar amb la tramitació del decret, la qual cosa ha empès els propietaris afectats a portar el cas davant la Batllia. Ara, amb l'admissió a tràmit de la demanda, l'executiu disposa de vuit dies hàbils per presentar les al·legacions que consideri oportunes.