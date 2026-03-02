CIBERSEGURETAT
Alerten d’una estafa amb phishing que suplanta Netflix
L’usuari rep un correu fraudulent amb un enllaç visible
L’Agència de Ciberseguretat d’Andorra ha difós l’alerta de l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) que avisa sobre una campanya de pesca (phishing) que suplanta la plataforma de streaming Netflix. “El frau consisteix en l’enviament de notificacions mitjançant correu electrònic amb el propòsit d’enganyar els usuaris perquè introdueixin un nou mètode de pagament per poder tornar a accedir a la plataforma”, explica l’OSI. El correu fraudulent es presenta amb l’assumpte “NETFLIX – Actualitza el teu compte per tornar a veure’l”, tot i que es pot rebre amb assumptes similars. Al remitent es pot observar que el domini no correspon a l’oficial de la plataforma. El missatge indica que no ha estat possible finalitzar el mètode de pagament i que, per tornar a fer servir la plataforma, cal actualitzar-lo.
Cal guardar totes les proves en cas que se sigui víctima de phishing
En cas d’accedir a l’enllaç visible al correu, aquest redirigeix l’usuari a una pàgina amb una operació matemàtica senzilla que simula un procés de verificació segur. La pantalla següent és una reproducció de la interfície d’inici de sessió de Netflix. Després d’introduir les credencials, el següent que es demana a l’usuari són les dades de la targeta bancària. L’OSI recomana contactar amb el banc per rebre indicacions sobre com procedir amb la targeta bancària. Cal guardar totes les proves que sigui possible.