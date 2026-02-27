Digitalització
Andorra i Espanya formalitzen un protocol per reforçar la cooperació en transformació digital
L’acord impulsat per Marc Rossell i Óscar López aposta per la identitat digital, la ciberseguretat i la digitalització de les empreses
El Govern ha formalitzat un Protocol d’Entesa en matèria de transformació digital amb el Govern espanyol, un pas estratègic que consolida l’aliança entre tots dos països en un àmbit clau per al desenvolupament econòmic i social. L’acord s’ha signat entre el Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital i el Ministeri per a la Transformació Digital i la Funció Pública d’Espanya.
El protocol és fruit de la reunió mantinguda el mes de gener a Madrid entre el ministre Marc Rossell i el seu homòleg espanyol, Óscar López, on es van establir les bases per avançar cap al reconeixement de la cartera digital i reforçar la cooperació bilateral en l’àmbit tecnològic.
NACIONAL
Col·laboració amb Espanya per reconèixer la Cartera Digital
Redacció
L’entesa reforça les relacions existents i representa un salt qualitatiu per a Andorra, que suma un nou acord en l’àmbit de la digitalització als convenis subscrits recentment. Comptar amb Espanya, país referent en polítiques digitals, ciberseguretat i serveis públics innovadors, suposa un impuls per accelerar les transformacions que Andorra està desplegant.
El document estableix objectius i línies de cooperació prioritàries com el desplegament de l’administració digital i el govern electrònic; l’intercanvi de coneixement en identitat i carteres digitals; la cooperació en ciberseguretat i protecció de dades; la interoperabilitat de dades i l’ús de la intel·ligència artificial, incloent la infraestructura ALIA; el foment de les competències digitals —amb especial atenció a la protecció del menor—; el desenvolupament de la salut digital i el suport a la digitalització de les pimes.
A més, el protocol permetrà establir programes de treball anuals, facilitar la participació d’institucions públiques i privades i promoure l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre Andorra i Espanya en matèria de transformació digital.