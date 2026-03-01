MOBILITAT
Un vehicle bolca en un accident amb dos cotxes a l’L-313 a Guissona
El sinistre ha obligat a donar pas alternatiu al punt quilomètric 15,90
Un accident de trànsit entre dos vehicles, amb un d’ells bolcat, ha obligat a establir pas alternatiu a la carretera L-313, al terme municipal de Guissona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’avís del sinistre s’ha registrat a les 16.43 hores, al punt quilomètric 15,90.
Arran de la topada, la circulació s’ha vist alterada i s’ha habilitat circulació regulada en ambdós sentits mentre s’han dut a terme les tasques d’assistència i retirada dels vehicles implicats. Segons les mateixes fonts, no s’han registrat persones atrapades i l’accident ha estat qualificat de poca gravetat. De moment, no han transcendit detalls sobre les causes del sinistre ni sobre l’estat de les persones implicades.
La L-313 és una via utilitzada habitualment per residents en els seus desplaçaments quotidians, fet que ha provocat afectacions puntuals al trànsit a la zona.
