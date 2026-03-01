MOBILITAT
Un accident provoca aturades a l’AP-7 a Salt en sentit nord
El sinistre obliga a tallar dos carrils entre Salt i Vilablareix i genera retencions
Un accident de trànsit registrat avui a la tarda ha provocat importants afectacions a la circulació a l’autopista AP-7, a l’altura de Salt, en sentit nord. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’avís s’ha rebut a les 17.30 hores. A conseqüència del sinistre, s’han hagut de tallar dos carrils de la via en el tram comprès entre Salt i Vilablareix, fet que ha generat aturades i retencions en direcció nord.