CRISI RESIDENCIAL
El Sindicat d’Habitatge critica la desintervenció dels lloguers i no descarta mobilitzacions
L’entitat considera que el mercat continua desregulat i reclama mesures
La portaveu del Sindicat d’Habitatge, Rebeca Bonache, ha qualificat de "descafeïnada" la desintervenció dels lloguers del 2027 i ha advertit que no descarten mobilitzacions al carrer abans de l’aprovació definitiva del text. Bonache ha assegurat que la proposta presentada pel Govern dona "més balanç a l’altra contrapart que no els llogaters" i ha avançat que durant l’assemblea que tindrà lloc aquest dissabte en sortirà previsiblement alguna proposta alternativa. "No descartem mobilització, no descartem res", ha remarcat, insistint que la pressió col·lectiva i l’organització ciutadana són clau per provocar canvis. "Tenim molt clar que la pressió col·lectiva, el fet de sortir al carrer, que la gent s'organitzi i que la gent tingui ganes de sortir, lluitar i fer coses és el que pot fer que això canviï perquè ara mateix estem en una situació molt crítica", ha asseverat.
Segons la portaveu, la percepció que tenen "és que es trencarà la pau social" perquè cada vegada "la gent treballadora és molt crítica", ha detallat. "Els lloguers estan com estan, l'efecte hivernador que va fer el Govern ja s'acaba, molta gent ja comença a rebre els burofacs o les cartes del Saig que tenen noranta dies per deixar el seu pis, la trampa del fill continua igual", ha fustigat Bonache.
La militant del sindicat també ha admès que a Andorra tradicionalment ha costat que la ciutadania es mobilitzi, però considera que ja s’ha arribat a un punt d’inflexió. "Qui pensava que a Andorra arribaria a existir un sindicat d’habitatge", ha plantejat, tot recordant que l’organització va néixer arran de manifestacions anteriors i en col·laboració amb altres col·lectius. "Si som aquí és perquè la gent ha fet un pas endavant", ha afirmat, tot i reconèixer que encara hi ha gent que té por a sortir i manifestar-se.
El sindicat es va reunir la setmana passada amb el cap de Govern, pel qual l'executiu els va presentar el projecte de llei de la desintervenció dels lloguers. El text els ha estat lliurat recentment i encara no han tingut temps d’analitzar-lo en profunditat per fixar una posició definitiva, tal com han explicat des del Sindicat. De totes maneres, Bonache insisteix que el problema de fons continua sense resoldre's. "La problemàtica que tenim és que els lloguers encara estan pels núvols. El mercat no s'ha regulat, no tenim regulat el mercat de lloguer", ha declarat la portaveu.
Durant la reunió amb l'executiu, el Sindicat els va traslladar algunes inquietuds que tenen sobre la desintervenció. "Vam traslladar les inquietuds que teníem de com està ara mateix el mercat i la inquietud de moltes famílies que estan obligades a marxar del país", ha explicat, tot afegint: "Estem arribant a un punt que la gent ja està plantejant marxar del país. Gent treballadora que ha viscut aquí tota la vida aquí".
En aquest sentit, demanen que la descongelació siguin "organitzada" i "de manera estable". També han deixat clar que és necessari un índex de preus i un registre de la propietat. "Si no tenim un índex de preus de referència, no tenim un registre de propietat i no tenim eines no podem saber fins on el Govern pot arribar a fer una regulació dels preus de lloguer", ha articulat Bonache.