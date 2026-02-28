TROBADA
El Sindicat d’Habitatge convoca una assemblea oberta per abordar la crisi residencial
L’organització denuncia requisits restrictius i abusos i anima a la participació col·lectiva per defensar els drets dels residents
El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha anunciat la celebració d’una assemblea oberta avui de 17 a 19 hores a La Llacuna, amb l’objectiu de debatre sobre la situació actual del mercat de l’habitatge al país i fomentar l’organització col·lectiva entre els residents.
L’SHA assenyala en un comunicat difós a les xarxes que els requisits establerts per accedir a l’habitatge "deixen fora la majoria" de persones i que s’han detectat relats d'abusos i pràctiques que afecten l’estabilitat residencial dels ciutadans. L’organització alerta, a més, de la desintervenció en la gestió d’habitatge, fet que, segons el sindicat, agreuja la situació.
Segons el comunicat, l’objectiu de l’assemblea és crear espais de trobada i debat per formar-se, defensar-se col·lectivament i construir una força comuna que permeti afrontar la crisi de l’habitatge. Els interessats poden participar en la trobada, que serà oberta al públic i servirà per exposar problemàtiques.