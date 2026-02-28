CONTINUA LA INVESTIGACIÓ
El DJ i el gerent del pub del Pas neguen qualsevol acte antisemita
La policia interroga els presumptes responsables de l’incident contra tres turistes israelians en un bar, que rebutgen les acusacions
El discjòquei i el gerent del pub del Pas de la Casa neguen els fets denunciats per tres turistes israelians durant l’estada al país. Segons els denunciants, els treballadors del local haurien protagonitzat actituds antisemites, fet que va motivar que presentessin la queixa corresponent davant de la policia. Els responsables del pub van comparèixer ahir davant les autoritats per declarar i aportar la seva versió dels fets, que neguen de manera categòrica.
Les versions dels denunciants i del pub són contradictòries
Fonts properes a la investigació confirmen que no hi ha hagut detinguts, però asseguren que la policia continuarà treballant durant el cap de setmana per intentar aclarir l’incident. Els agents mantindran la ronda de contactes amb testimonis presencials i recolliran noves proves que permetin corroborar o desmentir les afirmacions dels turistes.
NACIONAL
Denúncia per antisemitisme al Pas
Pedro García
La comunitat jueva d’Andorra també s’ha fet ressò del cas. No obstant això, el seu president, Isaac Benchluch, va preferir mantenir la cautela i no pronunciar-se públicament fins que la investigació policial avanci i es pugui contrastar amb més detall la versió dels afectats. Benchluch va destacar la importància de seguir el procediment amb rigor i esperar a tenir tots els elements abans de fer declaracions.
La comunitat jueva no es pronunciarà en espera d'avenços en la investigació
El cas
Els tres viatgers israelians van relatar l’incident a través de les xarxes socials, tot assegurant que el propietari del pub va agafar el micròfon i va preguntar: “Aquí hi ha jueus. Algú els vol degollar?” Segons els testimonis, l’incident es va desenvolupar en dos episodis diferenciats.
Les declaracions recollides per diversos mitjans d’Israel expliquen que els turistes passaven quatre dies de vacances i esquí al Principat, i que van visitar l’establiment la primera nit de la seva estada. El propietari del pub, segons afirmen, va adonar-se de la seva nacionalitat quan un dels viatgers li va demanar que posés una cançó israeliana. Fonts properes al cas han indicat al Diari d’Andorra que els tres afectats haurien estat suposadament amenaçats pel propietari, que va anunciar per megafonia la presència de jueus al pub i hauria cridat “Palestina lliure!” davant la resta de clients. Els turistes asseguren que van optar per ignorar la situació i que van sortir del local sense que es produís cap altre incident.
Dos dies més tard, quan els viatgers van tornar al pub, asseguren que el propietari els va reconèixer i va repetir les amenaces que finalment van portar a la denúncia policial. Segons expliquen, l’home va instar la clientela a increpar-los, preguntant si algú els “volia degollar”, i els va ordenar que abandonessin l’establiment amenaçant-los amb un compte enrere. Una quarta persona, també de nacionalitat israeliana i present durant l’incident, va intentar mediar, però la intervenció no va tenir èxit i la tensió va augmentar, provocant més comentaris del responsable del local. En marxar, segons un amic dels afectats que romania al pub, el propietari hauria celebrat la sortida dels turistes amb la frase: “Els jueus han marxat, podem seguir celebrant.”
L’incident va generar polèmica i va ser portada de diversos mitjans israelians en les seves versions digitals, així com denunciat per diverses comunitats jueves d’arreu, tornant a col·locar Andorra al focus després de l’incident d’Encamp.