GRANDVALIRA
Davallada d’uns 1.000 esquiadors al dia pel tall de la carretera francesa
Tot i tenir les pistes en condicions excel·lents, la mobilitat limita i redueix l’afluència
Grandvalira ha perdut prop de mil esquiadors cada dia a causa del tall de la carretera RN-20 a França, que dificulta l’arribada de visitants al domini esquiable, segons va explicar David Hidalgo, codirector de l’estació. Tot i això, les condicions de les pistes han estat “boníssimes” i la repercussió sobre l’activitat, molt positiva. A més, Hidalgo –que va fer les declaracions abans que se sapigués l’avançament de la reobertura de la carretera– va subratllar que l’afectació per a Grandvalira és “anecdòtica” comparada amb altres sectors del comerç al Pas de la Casa.
El director va destacar que la temporada ha anat molt bé gràcies a les condicions de neu, que considera “fantàstiques” i les millors dels últims decennis. “De debò que les pistes estan com feia molts anys, per no dir decennis, que no estaven. Cal aprofitar aquestes condicions. S’ha d’aprofitar, que ningú té garantia que l’any que ve sigui igual de bo”, va afirmar. En una entrevista ahir al matí a l’Avui serà un bon dia, de Ràdio Nacional, Hidalgo va assenyalar que la baixada de francesos per les restriccions de mobilitat podrien ser d’entre 70.000 i 75.000 esquiadors a final de temporada sobre el total d’1,8 milions de clients. “No és tant però no ens agrada”, va manifestar.
A l’espai radiofònic, el responsable de l’estació va apuntar que les xifres registrades al febrer a Grandvalira “ens han sorprès positivament perquè no són tan dolentes com ens podíem pensar”. I va detallar que el domini esquiable està perdent “el client d’estada curta, que puja un cap de setmana o fa una escapada”, perquè no li surt a compte fer tres o quatre hores més de viatge per fer el recorregut alternatiu per evitar el tall de la carretera RN-20 per l’esllavissada entre Merens i Acs-dels-Tèrmes. En canvi, en el cas d’esquiadors “d’estada llarga no l’hem perdut gaire”, i va afegir que l’afectació és especialment important ara perquè és el període de vacances per departaments a França i segons avanci la temporada la pèrdua d’esquiadors es notarà menys, perquè baixa l’afluència, tot i que òbviament la reobertura avançada obre unes altres perspectives. Grandvalira ha llençat ofertes de descomptes de forfet que aplica per compensar que el viatge és més llarg per venir a esquiar a Andorra i Hidalgo va insistir que els que estan patint especialment són els comerços de la vila fronterera.
