Tall a l'RN-20
Treballs de la prefectura que permeten reobrir set setmanes abans
La prefectura de l'Arieja ha exposat en un comunicat el detall dels treballs que s'han materialitzat i que permeten restablir la circulació per l'RN-20 entre Andorra i França set setmanes abans del que inicialment s'havia previst. S'ha fet una purga i s'han fixat a la roca dos elements potencialment inestables que sumaven 100 metres cúbics i que suportaven un de 500 metres situat al damunt.
Les autoritats de l'Arieja indiquen que sobre aquest s'han fet estudis d'estabilitat i han estat positius malgrat que caldran treballs complementaris, que són els que s'han de dur a terme a mitjà termini. En qualsevol cas, el que s'ha determinat és que el lloc és segur i que es reforça amb un circuit de sensors que ja funciona en altres carreteres d'alta muntanya franceses.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha detallat en la compareixença per anunciar que la carretera es reobre el 9 de març que la circulació es fa amb un sistema de semàfors amb sensors connectats al talús que alerten de qualsevol perill i fan que es posi la llum en vermell perquè els conductors s'aturin.
NACIONAL
França reobre el 9 de març l'RN-20 d'accés al Pas de la Casa
Dolors Moreno