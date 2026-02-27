Dret
Josep Antoni Silvestre proposa reformar el torn d'ofici dels advocats
Pel Canvi” irromp a les eleccions del Col·legi d’Advocats amb un programa centrat en la "transparència i dignificació"
La candidatura “Pel Canvi”, encapçalada per l'advocat Josep Antoni Silvestre, ha presentat el seu programa per a les eleccions del març del 2026 al Col·legi d’Advocats amb la voluntat d’impulsar “un canvi real” en la governança de la institució.
La llista, formada per nou professionals amb trajectòries que van dels cinc als 37 anys d’exercici, assegura que vol donar veu especialment als petits i mitjans despatxos i revertir el que consideren una "pèrdua de respecte institucional" cap a l’advocacia, així com una fractura amb l’Administració de Justícia.
El programa s’estructura en sis eixos. Entre les principals propostes hi ha la creació de la figura del jutge de vigilància penitenciària, la publicació d’autes rellevants en matèria de drets fonamentals, la modernització dels processos interns del Col·legi i l’impuls de formació en àmbits com la intel·ligència artificial o la protecció de dades.
També plantegen una reforma del torn de guàrdies amb remuneracions “justes” i pagaments puntuals, garantir la conciliació i la desconnexió digital i reforçar la transparència amb la publicació d’estadístiques disciplinàries i la rendició periòdica de comptes.
Amb el lema “Per un exercici lliure i independent”, la candidatura fa una crida a la participació dels col·legiats i defensa un Col·legi més actiu institucionalment i amb més pes en el debat jurídic del país.