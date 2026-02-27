Turisme
Grandvalira perd 1.000 esquiadors al dia pel tall de l'RN-20 de França
Hidalgo assegura que les pèrdues generades són importants
El tall de la carretera RN-20 provoca que Grandvalira perdi un milers d'esquiadors al dia per les dificultats per accedir al Pas de la Casa des de territori francès. Una pèrdua "d'una part important de mercat" a la que el director del comitè organitzador de la Copa del Món femenina que acull el Tarter, David Hidalgo, s'ha referit avui en una entrevista a Ràdio Nacional d'Andorra. Hidalgo ha assenyalat que la baixada de francesos per les restriccions de mobilitat podrien estar entre 70.000 i 75.000 esquiadors a final de temporada que sobre el total d'1,8 milions de clients "no és tant però no ens agrada".
David Hidalgo ha manifestat al programa Avui serà un bon dia que les xifres registrades al febrer a Grandvalira "ens han sorprès 'positivament' perquè no són tan dolentes com ens podíem pensar" per l'afluència de visitants. I ha detallat que el domini esquiable està perdent "el client d'estada curta, que puja un cap de setmana o fa una escapada" perquè no li surt a compte fer tres o quatre hores més de viatge per fer el recorregut alternatiu per evitar el tall de l'RN-20 per una esllavissada entre Merens i Acs-dels-Tèrmes.
