El futur és a fora
El saló connecta es postula com l’esdeveniment d’orientació formativa de referència al Principat i aplega unes 90 ofertes universitàries i d’FP.
El saló Connecta, el primer congrés d’orientació acadèmica pròpiament andorrà, va obrir portes amb la previsió d’atreure prop de 2.000 estudiants entre ahir i avui, i amb la participació de més de prop de 90 expositors entre universitats, centres de formació professional i col·legis professionals d’Andorra, Espanya i França. Però més enllà de les xifres i del balanç institucional, el certamen va deixar clara una realitat: molts joves fixen la mirada fora del país.
El ministre d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, va fer una valoració inicial “força positiva” de les primeres hores en destacar la diversitat d’actors presents. El titular d’Universitats va defensar que “es tracta de connectar el present acadèmic amb el futur professional i personal”, subratllant que l’orientació ha de ser un procés constant d’acompanyament als joves.
Al recinte, però, el missatge que es repetia amb més força era un altre: la voluntat de marxar a estudiar a fora. Un grup d’alumnes de segon de batxillerat del col·legi Sant Ermengol es va expressar amb contundència: “Tenim la decisió de marxar a estudir a Espanya presa des del primer moment.” Psicologia, farmàcia o odontologia són les prioritats per seguir formant-se. El saló els serveix per acabar de confirmar el centre a escollir, conèixer les notes i ampliar opcions. “Ja portem anys estudiant-ho, des de quart d’ESO, i això ajuda a anar tenint la idea clara”, van assegurar. Tot i reconèixer que el saló és útil, van considerar que l’oferta universitària a Andorra és “bastant limitada”.
La Míriam, psicòloga i orientadora a l’ESO del col·legi Sant Ermengol, va explicar que la mirada cap a l’exterior és habitual. “Ens atrau molt el que ens poden oferir fora d’Andorra”, va reconèixer, tot i afegir que cada vegada s’obren més oportunitats al país i que molts estudiants acaben tornant. Segons va detallar, entre els alumnes creix l’interès pels dobles graus, especialment en àmbits com dret, criminologia, ciències biomèdiques, l’empresa i el màrqueting. També va destacar el canvi de percepció sobre els cicles formatius, que guanyen pes com a via d’especialització i inserció laboral.