Futur a l'estranger
32 universitats participen a les jornades d'orientació per estudiar a França
El ministre Ladislau Baró ha destacat que "l'educació és un vector històric dins la relació històrica entre Andorra i França"
Centenars d'alumnes assisteixen a aquest esdeveniment que agrupa a més d'una trentena d'universitats. Concretament, hi ha 32, una xifra superior a la de l'edició de l'any anterior i que des de Govern consideren positiu i mostra de l'expansió i consolidació en augment d'aquestes jornades.
Ladislau Baró, ministre d'Educació ha destacat la importància de l'educació entre ambdós països “l'educació és un vector essencial dins la relació històrica entre Andorra i França” i també celebra l'ampli ventall d'opcions acadèmiques que s'han presentat. Baró ha aprofitat per reafirmar l'objectiu de potenciar el francès dins del sistema educatiu andorrà.
Durant l'acte de presentació l'ambaixador de França a Andorra Nicolas Ebaylin també ha participat. Celebra que aquest any s'hagin presentat una desena més d'universitats i assegura que "es tracta d'una excel·lent manera perquè els estudiants que han de decidir el seu futur descobreixin el conjunt d'aquestes formacions"