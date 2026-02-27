Salut
Catalunya detecta grip porcina en una persona a Lleida
L'afectat no ha tingut contacte amb porcs o granges d'animals
El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la detecció d'una persona contagiada de grip porcina a Lleida. La conselleria catalana ha obert una investigació completa arran del cas humà de grip porcina A (H1N1) i ha activat els circuits de vigilància epidemiològica, microbiologia i comunicació institucional. Les autoritats catalanes destaquen que la persona afectada i els seus contactes directes no van tenir exposició prèvia a porcs o granges d’animals, ni tampoc a altres possibles transmissors animals.
La secretaria de Salut Pública catalana va rebre la notificació l’11 de febrer. El cas correspon a una persona amb malalties cròniques que havia acudit a l’hospital el 30 de gener per visitar-se d’una altra patologia i que no presentava símptomes respiratoris gripals. La Generalitat informa que totes les persones estudiades en el seu entorn han estat asimptomàtiques i les analítiques han resultat negatives i descarta possibles errors o contaminacions en la presa de mostres.
El 13 de febrer el cas es va comunicar al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), que al seu torn el va traslladar al centre de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), d’acord amb el Reglament Sanitari Internacional, que obliga a declarar qualsevol cas d’aquesta grip en humans. El seguiment epidemiològic és actiu a escala estatal i l’alerta es comparteix regularment amb totes les autoritats de salut pública. Els experts de l’OMS, del CCAES i de la secretaria de Salut Pública catalana duen a terme una avaluació conjunta del cas.
Els subtipus del virus de la grip A porcina (H1N1, H1N2 i H3N2) circulen en poblacions porcines arreu del món i, de manera ocasional, poden infectar humans. La majoria de casos es produeixen per exposició a porcs infectats o a ambients contaminats. A Espanya, aquest és el quart cas notificat des del 2009, i el darrer s’havia detectat el 2024, també a Catalunya. Les infeccions humanes solen ser lleus, amb transmissió limitada i no sostinguda entre persones, tot i que alguns casos poden evolucionar cap a formes més greus. La valoració del risc per a la població es considera molt baixa.