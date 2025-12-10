REPORTATGE
A la zona zero del virus
Els banders de la unitat canina tornen de Barcelona després de quatre dies ajudant a localitzar senglars en indrets de difícil accés.
Els tres binomis dels banders (agent i gos) han estat partícips d’un dispositiu de mil efectius dedicats a contenir l’avenç del virus de la pesta porcina a la zona zero, al parc natural de Collserola. Amb cans ensinistrats a localitzar animals (els andorrans estan entrenats específicament per seguir amb l’olfacte sang o verí, però amb una capacitat global de rastrejar fauna) es tracta de buscar els senglars vius o morts, i a partir d’aquí detectar si els contagis del virus s’estenen. Fins ahir seguien sent tretze els positius, tots ells localitzats en un radi de sis quilòmetres. El cap de banders, Ferran Teixidó, explicava, ja de tornada a Andorra, en què han consistit les quatre jornades de feina, amb un equip humà (i caní) integrat per agents rurals catalans, forestals de Madrid i guàrdia civil. El dia arrencava a les 8.30 hores i després d’un primer brífing es distribuïen els equips en àrees prèviament delimitades: zones de difícil accés on els gossos tenen major facilitat de moure’s. De senglars morts s’han localitzat més de tretze, però sovint són víctimes d’altres incidents, com ara atropellaments. “A tots se’ls fan les analítiques corresponents”, remarca Teixidó. Als vius es tractava de “no esverar-los” perquè un dels objectius és que els animals no es moguin de la zona zero, però també detectar senyals d’una eventual malaltia. Una de les característiques que els andorrans han constatat és la diferència de comportament respecte a l’espècie al país: “Aquí fugen, allà el porc se’t quedava mirant.” Bèsties acostumades a les persones i sedentàries, a la nit busquen el menjar i durant el dia es queden a l’amagatall que hagin triat.
Per als banders ha suposat “una experiència important” perquè entre les seves tasques també hi ha la vigilància de les malalties que afecten la fauna (la crisi de la pesta porcina també ha implicat que s’activi l’atenció a Andorra per prevenció), i Teixidó valora “la coordinació molt ràpida” que ha derivat en un dispositiu de contenció que per ara ha aconseguit que els contagis no surtin d’aquest primer radi de sis quilòmetres. També la cura amb els gossos, “la desinfecció que havíem de passar era completa per als gossos, són companys de treball”. I és que una de les obligacions en acabar la jornada era passar per una neteja severa per evitar que un virus que no afecta els humans, però que pot viatjar a la sola d’una sabata es propagui. “Es netegen tots els vehicles, a nosaltres les granotes de feina, el calçat...”. Els banders han tornat, però “ens mantenim en contacte amb els agents rurals, anirem veient l’evolució per si cal tornar a col·laborar”.