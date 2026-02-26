Successos
Tres israelians denuncien antisemitisme en un pub del Pas de la Casa
Els afectats afirmen que el propietari del local va cridar "Palestina lliure" i els va fer fora
Tres joves d'Israel han presentat una denúncia a la policia per haver patit un comportament "antisemita" en un pub del Pas de la Casa, segons ha pogut saber el Diari d'Andorra. Els tres israelians estan passant uns dies de vacances a Andorra i asseguren que el propietari del local va anunciar per un micròfon a tots els clients que hi havia jueus a l'establiment i va cridar "Palestina lliure". Els turistes han assegurat que l'home va convidar la resta de la clientela a ficar-se amb ells abans d'ordenar-los que marxessin del pub.
La policia obrirà una investigació per determinar si s'ha produït algun tipus de delicte perquè s'hagi proferit algun discurs d'oci o de racisme. Els agents del cos de seguretat prendran declaració a tots els implicats i als testimonis dels fets que hi havia en l'establiment al moment dels fets.
Una publicació a les xarxes socials recorda que aquests fets han tingut lloc una setmana després que una "imatge amb l'estrella del rei David fos penjada i cremada a Andorra", en referència a la representació del rei Carnestoltes al Carnaval d'Encamp. I remarquen que el pitjor d'aquesta situació patida al Pas de la Casa és que "no és sorprenent".
NACIONAL
Israel exigeix la condemna oficial
Pedro García
Notícia pendent d'ampliació