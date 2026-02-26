REPORTATGE
Protagonista, la paraula
Cinc centres educatius debaten durant dos dies al Consell General si la joventut és avui més masclista en una nova edició de la lliga nacional de debat.
L’hemicicle del Consell General es va omplir ahir de nervis continguts, carpetes subratllades i mirades de complicitat. La lliga de debat de secundària i batxillerat ha tornat a situar els joves al centre del debat públic amb una pregunta que incomoda: estem davant d’una joventut més masclista? Durant dos dies –la lliga de debat es tanca avui al mateix Consell General–, alumnes de l’escola andorrana de batxillerat, l’Agora International School, el col·legi Sant Ermengol, el Lycée Comte de Foix i el col·legi espanyol María Moliner confronten arguments en un escenari poc habitual per a ells, però carregat de simbolisme institucional.
El Consell General acull el debat més jove del Principat
Els equips, formats de cinc a set estudiants, han preparat durant setmanes dades, exemples i estratègies. La competició obliga a defensar tant la posició a favor com en contra, un exercici que posa a prova la capacitat d’empatia i la solidesa argumental. No n’hi ha prou de parlar bé: la normativa prohibeix aportar dades falses i permet a l’equip contrari exigir les fonts. El rigor, aquí, és innegociable.
Entrenament de futur
En la inauguració d’ahir, el síndic general, Carles Ensenyat, va animar els participants a aprofitar l’experiència com un entrenament de futur. “Potser algun dia sereu vosaltres qui ocupareu aquests escons”, va insinuar. Ensenyat també va defensar l’oportunitat del tema escollit, alertant d’un augment de les agressions masclistes i dels atacs a dones amb responsabilitats públiques. Segons va remarcar el síndic general, la història no sempre avança en línia recta i cal perseverar perquè el progrés en drets i igualtat no faci passes enrere, reforçant el compromís col·lectiu.
Rigor, oratòria i esperit crític en competició durant dues jornades
A les files reservades als centres, els estudiants del Sant Ermengol i del Lycée Comte de Foix intercanviaven apunts abans d’entrar en escena, igual que els seus companys de l’escola andorrana de batxillerat, de l’Agora International School i del María Moliner. Tots comparteixen objectiu: convèncer el jurat i guanyar el bitllet per representar Andorra a la final del 22 d’abril a la Universitat d’Alacant.
El coordinador educatiu del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Iñaki Rubio, va posar l’accent en el valor pedagògic de la iniciativa. Preparar un debat implica cercar informació, contrastar-la, entendre-la i convertir-la en discurs coherent. També significa treballar en equip, repartir rols i gestionar la pressió del temps amb serenitat i responsabilitat compartida. Des que la competició se celebra a l’hemicicle, va assegurar, el nivell ha fet un salt qualitatiu evident. L’espai imposa, però també inspira.
Durant aquests dos dies, la paraula és l’única protagonista a la lliga de debat. No hi ha pantalles ni xarxes socials que valguin, només arguments, escolta activa i capacitat de rèplica al Consell General. En el lloc on es debaten les lleis, els joves aprenen que discrepar no és dividir, sinó construir pensament crític i cultura democràtica. Una experiència que, més enllà del resultat final, deixa empremta en la formació cívica dels participants i reforça la importància del diàleg en una societat plural i exigent.