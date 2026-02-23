EDUCACIÓ
El Consell general acull la Lliga de debat
La Lliga de debat de Batxillerat i FP torna amb la fase local, que se celebrarà al Consell general entre dimecres i dijous. Els equips participants, formats per grups d’entre tres i set alumnes de diversos centres i amb un professor com a capità, debatran per postular-se per a la fase final, que aplegarà alumnes catalanoparlants d’arreu a la Universitat d’Alacant, entre el 20 i el 22 d’abril. La prova iniciarà amb una benvinguda del síndic general, Carles Ensenyat.