Olga Gelabert presenta les cartes credencials al rei Frederic X de Dinamarca
El Govern d'Andorra la va nomenar el passat mes de setembre, després de la renúncia de l'ambaixador no resident, Gil Rossell
L’ambaixadora d’Andorra, Olga Gelabert, ha presentat les seves cartes credencials davant Frederic X, rei de Dinamarca, en una cerimònia oficial celebrada a Copenhaguen. L’acte formal marca l’inici de la seva missió diplomàtica al país nòrdic. El Govern d'Andorra va anomenar Gelabert com a ambaixadora no resident a Dinamarca el passat mes de setembre, després de la renúncia de l'ambaixador no resident, Gil Rossell.
El ministeri d'Afers Exteriors destaca que la presentació de credencials "reforça els vincles d’amistat i cooperació entre el Principat d’Andorra i el Regne de Dinamarca", i que amb aquest pas, Andorra "continua ampliant i consolidant la seva presència internacional, amb la voluntat de promoure el diàleg, la cooperació bilateral i els valors compartits en l’àmbit europeu i multilateral".