Ambaixadors

Olga Gelabert presenta les cartes credencials al rei Frederic X de Dinamarca

El Govern d'Andorra la va nomenar el passat mes de setembre, després de la renúncia de l'ambaixador no resident, Gil Rossell

El rei de Dinamarca, Frederic X, i l'ambaixadora no resident, Olga Gelabert, durant la presentació de les cartes credencials.

El rei de Dinamarca, Frederic X, i l'ambaixadora no resident, Olga Gelabert, durant la presentació de les cartes credencials.Exteriors Andorra

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

L’ambaixadora d’Andorra, Olga Gelabert, ha presentat les seves cartes credencials davant Frederic X, rei de Dinamarca, en una cerimònia oficial celebrada a Copenhaguen. L’acte formal marca l’inici de la seva missió diplomàtica al país nòrdic. El Govern d'Andorra va anomenar Gelabert com a ambaixadora no resident a Dinamarca el passat mes de setembre, després de la renúncia de l'ambaixador no resident, Gil Rossell.

El ministeri d'Afers Exteriors destaca que la presentació de credencials "reforça els vincles d’amistat i cooperació entre el Principat d’Andorra i el Regne de Dinamarca", i que amb aquest pas, Andorra "continua ampliant i consolidant la seva presència internacional, amb la voluntat de promoure el diàleg, la cooperació bilateral i els valors compartits en l’àmbit europeu i multilateral".

tracking