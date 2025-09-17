Afers Exteriors
Olga Gelabert i Ferran Costa substitueixen Gil Rosell com a ambaixadors als països nòrdics
El fins ara representant andorrà ha presentat la renúncia al càrrec
Els ambaixadors no residents, Olga Gelabert i Ferran Costa, assumiran la representació d'Andorra davant dels països nòrdics després de la renúncia del fins ara ambaixador no resident, Gil Rossell. Així ho ha aprovat aquest matí el consell de ministres, i ho ha comunicat el ministre portaveu, Guillem Casal, tot apuntant que "aquesta acció no suposa un major cost, tot el contrari, ens permet dur a terme una contenció pressupostària".
Olga Gelabert assumirà el càrrec d’ambaixadora no resident davant de la República de Finlàndia, el Regne de Dinamarca i el Regne de Suècia, mentre que Ferran Costa representarà Andorra davant del Regne de Noruega i a la República d’Islàndia. Els dos ambaixadors assumeixen aquestes representacions a les quals fins ara ja exercien.