Més de 2.000 estudiants a la primera edició del saló educatiu Connecta
L'esdeveniment concentra 90 expositors d'universitats i centres educatius andorrans, espanyols i francesos
El ministre d'Educació i Universitats, Ladislau Baró, i la ministra de Cultura, Mònica Bonell, han estrenat el saló Connecta, la primera gran trobada d'orientació educativa dirigida a adolescents i joves de quart d'ESO i Batxillerat. La primera edició del Connecta preveu aplegar, segons Baró, uns 2.000 estudiants, que podran informar-se sobre les diverses sortides formatives, tant a Andorra com a França i Espanya.
Baró ha destacat que, malgrat que tot just acaba de començar, el certamen ja mostra “animació” i una “estructura molt adequada” per facilitar la visita i la participació dels estudiants. El ministre ha subratllat especialment la presència d’actors diversos, des de centres universitaris fins a formació professional, així com la implicació de col·legis professionals i conferenciants.
El titular d’Universitats ha remarcat que la iniciativa suposa “un salt qualitatiu” en les polítiques d’orientació acadèmica, tot i que ha volgut posar en valor el precedent del Saló d’Ensenyament Superior Francès, impulsat per l’Ambaixada de França i la delegació del ministeri d’Educació de França, que aquesta setmana ha celebrat la quarta edició amb 500 estudiants participants. En aquest sentit, ha defensat que ambdues iniciatives són complementàries i han de continuar coordinant-se.
Baró ha insistit que aquest tipus d’esdeveniments no poden limitar-se a dos dies presencials, sinó que han de tenir continuïtat en línia i formar part d’un acompanyament constant als joves a l’hora de prendre decisions acadèmiques i professionals. “Es tracta de connectar el present acadèmic amb el futur professional i personal”, ha afirmat, tot reivindicant una formació que vagi més enllà de la dimensió estrictament professional i contribueixi també a la formació com a ciutadans.