Política
Laura Camps pren possessió com a secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge
Es fixa com a prioritats impulsar un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat
Laura Camps Solà ha pres possessió aquest matí del càrrec de secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, des d’on assumirà la coordinació estratègica de les polítiques econòmiques, laborals i d’habitatge del Ministeri encapçalat per Conxita Marsol. En aquesta nova etapa, Camps ha mencionat que es fixa com a prioritats impulsar un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat, reforçar el marc de relacions laborals i consolidar les polítiques d’habitatge desplegades pel Govern d'Andorra.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la “sòlida trajectòria jurídica i institucional” de Camps i ha remarcat que la seva incorporació reforça un àmbit “absolutament prioritari per al present i el futur d’Andorra”. Espot ha subratllat que les mesures impulsades aquesta legislatura, com la creació d’un parc públic d’habitatge, representen “un canvi de magnitud” orientat a garantir estabilitat i seguretat a la ciutadania. Camps, de 39 anys i fins ara secretària general del comú de la Massana, pren el relleu de Jordi Puy, que ha estat designat cap de gabinet del Govern.
NACIONAL
El nou cap de gabinet de Xavier Espot, Jordi Puy, jura el càrrec
Redacció