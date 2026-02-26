Política

Laura Camps pren possessió com a secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge

Es fixa com a prioritats impulsar un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat

El cap de Govern, Xavier Espot, amb la nova secretària d'Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps.

Laura Camps Solà ha pres possessió aquest matí del càrrec de secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, des d’on assumirà la coordinació estratègica de les polítiques econòmiques, laborals i d’habitatge del Ministeri encapçalat per Conxita Marsol. En aquesta nova etapa, Camps ha mencionat que es fixa com a prioritats impulsar un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat, reforçar el marc de relacions laborals i consolidar les polítiques d’habitatge desplegades pel Govern d'Andorra.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la “sòlida trajectòria jurídica i institucional” de Camps i ha remarcat que la seva incorporació reforça un àmbit “absolutament prioritari per al present i el futur d’Andorra”. Espot ha subratllat que les mesures impulsades aquesta legislatura, com la creació d’un parc públic d’habitatge, representen “un canvi de magnitud” orientat a garantir estabilitat i seguretat a la ciutadania. Camps, de 39 anys i fins ara secretària general del comú de la Massana, pren el relleu de Jordi Puy, que ha estat designat cap de gabinet del Govern.

