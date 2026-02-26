Dret
Josep Antoni Silvestre, candidat a degà del Col·legi d’Advocats
Dory Garcia Fernández es presenta com a aspirant a vicedegana
Els advocats Josep Antoni Silvestre, com a aspirant a degà, i Dory Garcia Fernández, com a aspirant a vicedegana, encapçalen una candidatura als òrgans de govern del Col·legi d’Advocats d’Andorra. La candidatura es completa amb Tània Dos Santos com a aspirant a secretària; Oriol Giró com a tresorer, i els vocals Melanie Cachafeiro, Alba Cervós, David Monclús, Katia Carneiro i Jordi Segura.
La candidatura ha estat presentada avui, dins del termini estatutàriament establert, i amb l'objectiu de ser elegida en el marc de l'assemblea general convocada per dilluns vinent.
La llista de Josep Antoni Silvestre és la segona a presentar-se, després que ahir es fes oficial la candidatura de continuïtat encapçalada per Margarida Marticella. El projecte compta amb Èric Alguacil com a aspirant a vicedegà; Sílvia Estrada, a secretària; Concepció Criado, a tresorera, i com a vocals Elsa Bucquet, Gerard Farré, Catalina Llufriu, Gal·la Ballesté i Anton Borrell.