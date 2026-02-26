Estadística
Els turistes augmenten un 1,7% al gener
El nombre total de visitants s'ha situat en 672.636
Andorra ha rebut 672.636 visitants el gener, un 11,3% menys que el mateix mes de l'any anterior. Entre aquests, 422.773 són turistes, un 1,7% més respecte al gener passat. Segons el departament d'Estadística, el 37,1% del total de visitants, 249.863, són excursionistes, un 27% menys que el gener del 2025. En els últims 12 mesos, a Andorra també hi ha hagut un 11,5% més de turistes.
El nombre de turistes d'altres nacionalitats ha augmentat considerablement respecte al mateix mes de l'any anterior, passant dels 89.762 als 104.242 d'enguany, un increment del 16,1%. Pel que fa als turistes espanyols han baixat un 1,6%, mentre que els francesos no han arribat als 30.000, un 8,3% menys que el gener del 2025.
El nombre d'excursionistes francesos ha baixat un 42,7%, passant de 180.613 el gener del 2025 a 103.540 enguany, una tendència que es repeteix amb els d'altres nacionalitats. En aquest sentit, la variació ha estat del 66% menys, amb només 3.792 excursionistes. Els espanyols també han baixat un 5,4%, segons informa Estadística.