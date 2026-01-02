ESTADÍSTICA
La demanda d’energia creix un 10,2% al novembre del 2025
El consum acumulat de gener a novembre augmenta un 2,2% i la importació d’electricitat s’incrementa
La demanda total d’energia al país durant el mes de novembre del 2025 s’ha situat en 52.608 MWh, fet que representa un increment del 10,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons dades publicades per Estadística. En termes acumulats, el consum elèctric entre gener i novembre ha estat de 516.289 MWh, un 2,2% més que en el mateix període del 2024, mentre que la demanda dels darrers dotze mesos ha arribat als 581.085 MWh, amb una variació positiva del 2,5%.
Pel que fa a l’origen de l’energia, al novembre s’han importat 43.848 MWh, un 17,1% més en comparació interanual, mentre que la producció nacional ha registrat una davallada del 14,8%. En l’acumulat dels onze primers mesos de l’any, les importacions han sumat 391.269 MWh (+3,9%), mentre que l’energia produïda al país ha estat de 125.124 MWh, un 2,6% menys que l’any anterior. En els darrers dotze mesos, la importació ha crescut un 4,7% i la producció nacional ha disminuït un 4,4%.
La demanda total d’energia al novembre expressada en tones equivalents de petroli (TEP) ha estat de 16.111,6 TEP, amb un augment interanual del 4,9%. De gener a novembre, el consum acumulat ha arribat a les 179.885,2 TEP (+0,2%), mentre que en els darrers dotze mesos s’ha situat en 199.661,7 TEP, amb un increment del 0,4%. En aquest període, destaquen els augments en electricitat i fuel domèstic, mentre que la gasolina i el gasoil de locomoció presenten descensos mensuals.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, al novembre del 2025 s’ha registrat un consum de 33.499,6 MWh, un 9,9% més que un any enrere. En l’àmbit sectorial, sobresurten els increments de les activitats de construcció i annexes (+36,8%) i de les estacions d’esquí (+35,4%), mentre que l’hoteleria i la restauració ha experimentat una davallada del 24%. En l’acumulat de gener a novembre, la demanda dels clients de FEDA ha estat de 328.689,1 MWh, amb un increment de l’1,8% respecte al mateix període del 2024.