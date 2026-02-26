Educació
El Col·legi Sant Ermengol guanya la Lliga de debat
El Lycée Comte de Foix ha quedat subcampió i Ariadna Lopes, del Col·legi María Moliner, ha estat reconeguda com a millor oradora
El Col·legi Sant Ermengol s’ha proclamat guanyador de la fase andorrana de la Lliga de debat de secundària i batxillerat, que s’ha celebrat durant dues jornades a l’hemicicle del Consell General. Enguany, el debat ha girat al voltant del masclisme i la seva presència entre els més joves, en una edició en què l’organització ha destacat la qualitat, preparació i implicació dels participants.
Protagonista, la paraula
La competició ha estat especialment ajustada, amb un empat a sis punts entre els dos primers equips, que s’ha resolt mitjançant la puntuació individual de cada debat. El Lycée Comte de Foix ha quedat subcampió i Ariadna Lopes, del Col·legi María Moliner, ha estat reconeguda com a millor oradora. També hi han participat l’Escola Andorrana de Batxillerat i l’Agora International School. El Sant Ermengol representarà Andorra a la fase final dels Països Catalans, del 20 al 22 d’abril a la Universitat d’Alacant.
"Han estat hores i hores i hores de preparació, de buscar informació, llegir estudis, llegir dades. I més que tenir-les totes presents, alhora quan parles, que no te n'oblidis, saber bé què diu l'equip contrari per poder contrastar tota la informació, és una capacitat mental que has de tenir enorme i una retenció de dades que no es pot explicar", ha comentat López, que ha declarat que "m'he sentit orgullosa", quan han mencionat el seu nom com a millor oradora d'enguany.
El coordinador educatiu del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern, Iñaki Rubio, ha felicitat els alumnes perquè "ho han fet extremadament bé", ha dit, tot afegint que marxa amb "esperança" pels bons raonaments emprats. "D'ençà que ho fem el Consell General, el nivell de l'argumentari i de l'eloqüència ha pujat. Suposo i dedueixo que l'espai i la institució posen una pressió extra, però també inspiren. Aleshores, fa uns anys que ha augmentat", ha destacat Rubio.