El Centre de Benestar i Competències Digitals estrena web per centralitzar recursos i iniciatives
El nou portal vol ser una eina de referència en l’ús responsable de la tecnologia i la capacitació digital
El Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD) ha posat en marxa una nova pàgina web amb l’objectiu de centralitzar informació, recursos i iniciatives vinculades a l’ús responsable de la tecnologia i al desenvolupament de competències digitals. Impulsat per Andorra Digital, el centre —que tindrà seu física a l’edifici del NODE un cop finalitzin les obres— vol esdevenir una eina de referència per a ciutadania, empreses, professionals i institucions en l’àmbit de la transformació digital i el benestar tecnològic.
Sergi Gil
El portal ofereix una estructura intuïtiva amb apartats com “Serveis i iniciatives”, on es recullen projectes per millorar les competències digitals i reduir les bretxes, així com programes de protecció digital de menors, activitats d’alfabetització per a majors de 65 anys i propostes d’ús responsable del mòbil en entorns educatius. També inclou un “Espai d’aprenentatge” amb continguts pedagògics i recursos de seguretat digital, un apartat de documents i dades, i informació de contacte d’organismes oficials per afrontar incidents com estafes, ciberassetjament o suplantacions. La nova web ja està operativa.