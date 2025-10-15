TECNOLOGIA
Govern crea un espai per protegir els ciutadans dels riscos digitals
El centre de benestar oferirà recursos i ajut per a l’ús responsable de la tecnologia
El Govern obrirà un centre de benestar i competències digitals té com a objectiu protegir i educar els ciutadans sobre els riscos i perills de les xarxes socials i el mal ús de la tecnologia digital.
L’espai vol donar resposta a les necessitats del país ajuntant i complementant les iniciatives ja existents en l’àmbit del benestar i competències digitals. Posa especial èmfasi en la protecció dels infants i joves oferint recursos a les famílies i a les escoles sobre l’ús responsable de la tecnologia per garantir la seva protecció. “És necessari educar sobre l’impacte de les xarxes socials i el mal ús dels dispositius intel·ligents”, va afirmar ahir el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, durant la presentació del projecte. Tot i que va assegurar que no es tracta d’una situació d’urgència, existeix la necessitat d’educar la població sobre el seu impacte a les xarxes. A causa de la proliferació d’estafes i contingut manipulat, va dir que el centre dotarà les persones de les eines necessàries perquè puguin identificar el contingut fals del veritable refermant d’aquesta manera el seu compromís amb una digitalització segura i ètica. Per fer aquest procés de modernització més accessible per a totes les edats també es va anunciar que s’oferirà assistència a les persones grans per facilitar-los activitats, com ara les gestions a través dels telèfons mòbils i el seu ús, i així trencar la bretxa generacional existent.
Aquesta iniciativa forma part del procés de digitalització d’Andorra, amb l’objectiu de convertir-se en pioners a escala internacional en disposar d’un centre d’aquestes característiques i millorar el posicionament dins les competències digitals, en què actualment Andorra ocupa l’11a posició.
El centre de benestar digital obrirà les portes a l’edifici del Node durant el segon semestre del 2026 i serà un pilar fonamental per garantir que les oportunitats i protecció digital arribin a tothom per igual. Es treballarà amb joves, associacions i altres actors per definir el funcionament de l’ens amb l’objectiu que en el moment de la seva inauguració ja pugui estar en ple funcionament i oferir els seus serveis. També es va anunciar que l’espai s’aprofitarà per celebrar xerrades i seminaris informatius.