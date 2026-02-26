Trobada
Casal comparteix amb exministres de Medi Ambient el projecte del nou parc natural nacional
El futur espai abastaria 73,69 km² entre Ordino i Canillo i permetria assolir l’objectiu internacional abans del 2030 i protegir el 30% del territori
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha impulsat aquest dijous una trobada amb exministres responsables de la cartera per presentar-los l’estat d’avanç del projecte de creació d’un nou parc natural nacional. La iniciativa, treballada conjuntament amb els comuns de Canillo i Ordino, té com a objectiu superar el 30% del territori andorrà sota alguna figura de protecció.
A la reunió, en què també han participat els cònsols majors de Canillo i Ordino, Jordi Alcobé i Maria del Mar Coma, hi han assistit Jaume Serra, Olga Adellach, Jordi Mas, Bibiana Rossa i Sílvia Calvó. La trobada ha permès incorporar l’experiència i el coneixement acumulat en anteriors legislatures en matèria de conservació i gestió del patrimoni natural.
Casal ha subratllat la voluntat de treballar amb consens institucional, rigor tècnic i sensibilitat ambiental, destacant que la protecció reforçada del patrimoni natural suposarà “un pas històric” en la gestió del territori. El projecte s’emmarca en una dinàmica de diàleg i transparència amb l’objectiu de configurar un model de parc que aporti valor ecològic, social i econòmic.
El nou espai protegit s’estendria des del Coll d’Ordino i el pic de Casamanya, passant pel Parc Natural de la Vall de Sorteny, la zona de Mereig i Montaup, fins a la Vall del Riu i la Vall dels Meners. També inclouria la Coma de Ransol, la Vall d’Incles, els Clots de l’Os, els Clots de Massat, Ortafà i el Goter, sumant 73,69 km² sota una nova figura de protecció. Amb l’afegit de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, el percentatge de territori preservat arribaria al 30,08%, en línia amb l’objectiu fixat pel Marc global de biodiversitat de Kunming-Montreal per al 2030.