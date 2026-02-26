Equipament
Bonell assegura que el Museu Nacional buscarà una altra ubicació si no pot fer-se realitat a l'Espai Capital
La ministra ha explicat que Govern cercarà l'indret més adïent per posar en valor la infaestructura
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que el projecte del Museu Nacional continua en fase d’estudi i que el Govern treballa perquè pugui esdevenir una realitat, tot i que encara no hi ha una previsió definitiva sobre quina serà la ubicació.
Bonell ha explicat que, per tirar endavant l’equipament, cal completar prèviament els estudis conceptuals i de musealització, un procés en què actualment es troba el ministeri. “Estem treballant perquè aquest Museu Nacional pugui ser una realitat”, ha afirmat.
En relació amb les declaracions del cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González que ha manifestat que des del Govern no se’ls ha fet arribar cap projecte concret, la ministra ha evitat donar per descartada cap opció. Ha recordat que l’Espai Capital ja havia estat assenyalat anteriorment com l’"emplaçament idoni" per acollir el museu, però ha remarcat que, si finalment no pot ser en aquesta ubicació, l’executiu buscarà una alternativa.
“Jo no dono per descartat res”, ha insistit Bonell, que ha afegit que es queda amb el que li han traslladat des del comú d’Andorra la Vella, en el sentit que la instal·lació podria ser complementària a l’oferta prevista a l’Espai Capital. Amb tot, ha deixat clar que la prioritat del Govern és disposar d’un espai adequat per posar en valor el Museu Nacional.
En aquest sentit, la ministra ha conclòs que, un cop finalitzats els estudis en curs, si l’Espai Capital no pot encabir el projecte, l’executiu prioritzarà trobar una ubicació alternativa que permeti desenvolupar-lo.