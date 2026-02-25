ESPAI CAPITAL
Cinc milions per al multifuncional
L’executiu es compromet a pagar “entre el 30% i el 40%” del cost de construcció del recinte firal de la capital
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, té les idees clares: el Govern pagarà “entre el 30% i el 40%” del recinte firal de l’Espai Capital. És a dir, i segons va poder confirmar el Diari de fonts de l’executiu, uns cinc milions. “La proposta compleix els requisits que buscàvem per a un espai d’aquestes característiques”, va afirmar ahir el mandatari en declaracions als mitjans de comunicació.
Totes dues administracions, l’executiu i el comú d’Andorra la Vella, van mostrar unitat institucional i ja no recorden les picabaralles de l’estiu passat per la paternitat del projecte. L’entesa es traduirà pròximament en un conveni entre les parts. Les obres, segons van apuntar aquestes mateixes fonts, començarien just després que acabi el desmuntatge de la carpa del Cirque du Soleil, a mitjan agost.
La proposta guanyadora del concurs d’idees, Plenum, del despatx Altura Arquitectes, està estructurada en tres parts integrades en un mateix espai. La primera inclou una plaça pública, la casa pairal i un aparcament soterrat de 160 places. “La casa pairal disposarà per primera vegada d’una ubicació estable, pensada específicament per a la gent gran”, va destacar la cònsol menor, Olalla Losada.
La segona correspon al recinte firal. Amb una estructura modular i desmuntable i una alçària de 18 metres ampliables fins a 30, permetrà encabir fins a 7.000 persones dretes i 3.500 d’assegudes. La tercera és la connexió amb el passeig del riu i Prada Casadet. L’última part, plantejada de moment només com a possibilitat, és una plataforma i un ascensor que enllaçarien directament l’Espai Capital amb la plaça del Poble.
El plec de bases del concurs d’idees apuntava que el cost del projecte s’enfilaria a uns 15 milions d’euros. Amb tot, el cònsol major, Sergi González, va ser prudent: “Els materials s’estan encarint. Quan disposem de l’avantprojecte, ja sabrem els terminis d’execució i, sobretot, el pressupost estimatiu.” Altura Arquitectes haurà de lliurar el primer esborrany de l’Espai Capital abans de tres mesos. Paral·lelament, el comú licitarà la concessió de la gestió del recinte firal. L’equipament no tan sols haurà d’acollir la Fira d’Andorra la Vella i el Cirque du Soleil, sinó un llarg programa d’activitats durant tot l’any.
Els edificis seran compactes amb l’objectiu d’aprofitar millor les zones obertes. A més, les cobertes estaran plenes de vegetació, situació que permetrà retenir l’aigua i evitar l’efecte illa de calor. A més, el paviment facilitarà el drenatge i inclourà sistemes per recollir i reutilitzar l’aigua de pluja. El projecte aposta per materials que siguin sostenibles i de baix impacte ambiental, amb solucions que millorin l’eficiència energètica i reduiexin la producció de residus durant la construcció de les instal·lacions. “És un espai obert i viu, pensat perquè la ciutadania se’l faci seu en el dia a dia”, va remarcar Gerard Veciana, d’Altura Arquitectes.
El concurs d’idees va rebre vuit propostes. El segon premi va ser per a Allà on Andorra es retroba, de Sònia Palau Garcia, i el tercer, per a Nexe, de Marc Monegal Blasi. En el jurat han participat consellers i tècnics del comú i representants d’Andorra Turisme i els col·legis professionals d’arquitectes i enginyers.