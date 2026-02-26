Consell de ministres
Augment del 3 al 6% de l’impost de compra d'habitatges per a inversors estrangers
L'increment del gravamen és del 5 al 10% per a l'adquisició de la segona unitat immobiliària
L'impost sobre la inversió estrangera immobilària es duplica amb el canvi legislatiu derivat de la Llei Òmnibus II. El consell de ministres va aprovar ahir la modificació del Reglament que s'aplica als inversors estrangers que compren habitatges a Andorra d'aquesta imposició per adaptar-lo al que estableix la Llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible aprovada a principis d’any i en vigor des del 13 de febrer. La nova normativa es concreta en un increment del 3% al 6% en l’adquisició d’un primer immoble i del 5% al 10% en el cas de la compra d’un segon habitatge, i entra en vigor avui amb la publicació al BOPA.
El Govern explica en un comunicat que la pujada de l'impost té com a objectiu "protegir el parc immobiliari del país". I destaca que els nous ingressos que es generin per a l’Estat es destinaran a polítiques adreçades a la ciutadania, entre les quals el foment de l’habitatge de lloguer i la diversificació econòmica.
El nou reglament també introdueix canvis per simplificar tràmits administratius. El text elimina l’obligació de presentar la declaració del pagament de l’impost al departament de Tributs i Fronteres en aquells casos en què es donin supòsits d’exempció. En aquestes situacions, les persones obligades tributàriament hauran d’acreditar davant del notari que compleixen els requisits fixats per la Llei per no tributar aquest impost, exposa el comunicat.
La normativa fixa que quan les inversions immobiliàries estiguin destinades a una activitat mercantil, serà necessari que el departament de Tributs i de Fronteres emeti una resolució que acrediti que es compleixen les condicions d’exempció previstes a la normativa.