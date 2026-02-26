TRIBUNALS
Anul·lada la vista del Superior d'un cas de violació per la recusació d'una magistrada
L'acusació particular ha demanat el canvi de magistrat per una pressumpta relació d'amistat entre la magistrada ponent del Superior i la que va portar el cas a Corts
La vista del Tribunal Superior prevista per avui per un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació en grau de temptativa ha estat ajornada, encara sense nova data. L’ajornament s’ha produït arran de la recusació presentada per l’acusació particular contra la magistrada Anna Estragués, en considerar que manté una relació d’amistat amb la jutgessa que va instruir el cas al Tribunal de Corts.
La sentència del Tribunal de Corts va declarar provats diversos episodis ocorreguts entre el 2021 i el 2023 i va imposar penes de tres anys de presó per un primer delicte, quatre anys i mig per un segon i divuit mesos per un tercer, fins a sumar un total de nou anys de presó ferma. Així mateix, es va establir una indemnització global de 33.000 euros en concepte de dany moral.
Joan Ramon Baiges