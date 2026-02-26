Successos
Alerta a Aixovall per un home que podria intentar cremar vehicles
Els testimonis han trucat a la policia a les 7.10 del matí
La policia s'ha mobilitzat a Aixovall aquest matí després que una persona els avisés perquè hi havia un home fent maniobres estranyes sota vehicles estacionats i hauria col·locat dues sabates amb pastilles de barbacoa sota un cotxe. L'avís ha arribat a les 7.10 hores i s'han mobilitzat diversos efectius del cos per iniciar una investigació que encara continua en marxa. Els agents es troben al lloc dels fets, a la parròquia de Sant Julià, duent a terme una investigació, tot verificant les proves i recollint elements abans de, si s'escau, muntar un dispositiu per intentar localitzar l'autor dels fets.
L'incident arriba després que diumenge a la tarda es cremessin tres vehicles també a Sant Julià, concretament a Aixirivall, i on la policia encara manté la investigació per esclarir si l'incendi va ser fortuït o provocat. En aquest sentit, el cos de seguretat ha augmentat la seva presència en aquella zona.