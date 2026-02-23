SUCCESSOS
Un incendi a Aixirivall calcina tres cotxes sense deixar ferits
Sis efectius dels bombers i dos vehicles es van desplaçar al lloc dels fets
Un incendi declarat ahir al vespre a Aixirivall va afectar tres vehicles, que van quedar pràcticament calcinats a conseqüència de les flames. L’avís als serveis d’emergència es va rebre cap a les 20.00 hores, quan dos cotxes cremaven a la zona, segons van informar fonts oficials. L’incident no va provocar danys personals i es va saldar únicament amb afectacions materials als vehicles.
En arribar al lloc dels fets, els efectius del cos de bombers van comprovar que, a banda dels dos vehicles que ja estaven en flames, un tercer turisme començava també a cremar-se, fet que va obligar a intensificar l’actuació per evitar que el foc es propagués. Fins al punt s’hi van desplaçar sis efectius amb dos vehicles, entre els quals un camió d’autobomba, que van treballar per controlar i extingir l’incendi amb la màxima rapidesa possible.
L’operatiu, segons van les mateixes fonts, es va allargar aproximadament una hora, durant la qual la zona va quedar sota la supervisió dels serveis d’emergència. També s’hi van desplaçar efectius de la policia i agents de circulació, que van col·laborar en les tasques de seguretat i regulació del trànsit per garantir l’accés dels equips i minimitzar les possibles afectacions viàries.
Al tancament d’aquesta edició no havien transcendit més detalls sobre les causes que haurien originat el foc, que s’estaven investigant per part dels bombers.