Consell de ministres
Vuit ajudes a la compra del primer habitatge
El Govern subvenciona una mitjana de 58.000 euros pel pagament dels interessos als beneficiaris del programa
El Govern ha acceptat vuit sol·licituds d'ajudes a la compra del primer habitatge de les quinze peticions que s'han rebut fins ara. L'import mitjà del preu d'adquisició de les unitats immobiliàries és de 407.375 euros i el de les subvencions dels interessos a càrrec de les arques públiques és de 58.048 euros, segons les xifres que ha fet públiques el ministre Guillem Casal aquesta tarda.
Una de les ajudes ja estava atorgada i set han rebut llum verda avui a la reunió del consell de ministres. Dues de les sol·licituds han estat rebutjades i cinc estan en procés de valoració, ha indicat Casal. El ministre ha recordat que l'Estat sufraga l'aval del 100% del crèdit durant els primers 7 anys i assumeix el pagament dels interessos, el que evita la necessitat per part del comprador de pagar una entrada per l'habitatge.
NACIONAL
Set anys d’interessos a fons perdut
Víctor González