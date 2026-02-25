Consell de ministres 

Vuit ajudes a la compra del primer habitatge

El Govern subvenciona una mitjana de 58.000 euros pel pagament dels interessos als beneficiaris del programa 

El ministre Guillem Casal en la roda de premsa d'aquesta tarda

El ministre Guillem Casal en la roda de premsa d'aquesta tardaSFGA/JAViladot

Andorra la Vella 

El Govern ha acceptat vuit sol·licituds d'ajudes a la compra del primer habitatge de les quinze peticions que s'han rebut fins ara. L'import mitjà del preu d'adquisició de les unitats immobiliàries és de 407.375 euros i el de les subvencions dels interessos a càrrec de les arques públiques és de 58.048 euros, segons les xifres que ha fet públiques el ministre Guillem Casal aquesta tarda. 

Una de les ajudes ja estava atorgada i set han rebut llum verda avui a la reunió del consell de ministres. Dues de les sol·licituds han estat rebutjades i cinc estan en procés de valoració, ha indicat Casal. El ministre ha recordat que l'Estat sufraga l'aval del 100% del crèdit durant els primers 7 anys i assumeix el pagament dels interessos, el que evita la necessitat per part del comprador de pagar una entrada per l'habitatge. 

