Els sol·licitants hauran d’acreditar un mínim de set anys de residència ininterrompuda i ingressos iguals o superiors al doble del sou mínim

Presentació del programa, ahir a l'edifici administratiu de Govern.

Andorra la Vella

El Govern d'Andorra avalarà i finançarà el cent per cent dels interessos durant els primers set anys als que s’acullin al programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent. El reglament, a més, també preveu que no es requereixi entrada per accedir al programa i que a partir del setè any del període hipotecari, de com a màxim 50 anys, el beneficiat pagui una quota corresponent a l’euríbor més el 0,5%. Durant els primers set anys el tipus d’interès serà equivalent a l’euríbor. L’import de l’habitatge no podrà ser superior a 600.000 euros.

Per ser admès al programa caldrà acreditar un mínim de set anys de residència legal, efectiva, permanent i interrompuda al país, i uns ingressos mínims per sol·licitant o unitat familiar equivalents al doble del salari mínim. És a dir, 2.862 euros. Si la sol·licitud és per a diverses persones, però, només serà necessària que almenys una compleixi el requisit. El sol·licitant, a part d’això, no podrà diposar de cap habitatge en propietat, ni a Andorra ni a l’estranger. Tampoc podrà tenir un patrimoni igual o superior al 30% del preu de l’habitatge, que com a màxim podrà ser de 600.000 euros.

Altres condicions del programa són que els terminis d’amortització no siguin superiors a 50 anys. Pel que fa a la quota mensual, el Govern preveu que sigui l’equivalent a una tercera part dels ingressos del beneficiari. A tall d’exemple, el ministre de Finances, Ramon Lladós, va explicar que, per a la hipoteca d’un pis de 400.000 euros sense entrada a 30 anys, la quota mensual dels primers set anys seria de 1.150 euros sense increments, més enllà de l’ajustament del preu a la inflació. Al cap dels primers set anys, l’executiu hauria sufragat íntegrament 61.252 euros al comprador en quotes hipotecàries.

Un milió

El projecte de llei de pressupost per a l’any vinent reserva una partida d’un milió d’euros per finançar el programa. Amb aquesta quantitat, el Govern calcula que entre 110 i 120 sol·licitants podrien participar en la iniciativa. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va confirmar que els 17 beneficiaris de l’antic programa d’avals podran acollir-se a les noves condicions.

Un cop publicat demà el programa al BOPA, els sol·licitants ja podran anar a demanar la hipoteca a la seva entitat bancària amb el contracte d’arres, la informació sobre l’IRPF i els punts de la CASS. En 15 dies el banc n’haurà de fer una anàlisi de solvència que, si és favorable, haurà de remetre a l’Institut Nacional de l’Habitatge. Aquest organisme, al seu torn, haurà de fer una valoració tècnica de l’expedient i, si s’escau, resoldre’l en deu dies. Aleshores el Govern, la persona beneficiària i el banc ja podran signar el contracte de préstec. Els notaris també participen en el programa aplicant un descompte del 50% a les seves taxes.

Lladós i Marsol van presentar el programa amb la directora d’Andorran Banking, Esther Puigcercós. Marsol va qualificar “l’ajuda” del Govern per accedir al primer habitatge “d’ambiciosa, important i necessària”, i va assegurar que el Govern, amb la mesura, vol començar a canviar una realitat: que més de dos terços dels andorrans viuen en pisos de lloguer.

DISPOSICIONS 'ANTIPICARESCA'

En els primers set anys el comprador no podrà vendre l’habitatge. Si ho fa entre el setè i el vintè any, haurà de retornar l’equivalent al triple dels interessos. A partir del vintè any el Govern tindrà dret preferent d’adquisició de l’immoble. A més, el preu de venda es reduirà en funció de l’import dels interessos subvencionats. Marsol va afegir que aquestes disposicions, previstes per la normativa que es publicarà demà al BOPA, volen evitar la “picaresca” i “l’especulació”. Del que es tracta, va remarcar, és que l’habitage sigui realment l’habitual i permanent.

