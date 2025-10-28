PRIMER HABITATGE
Set anys d’interessos a fons perdut
Els sol·licitants hauran d’acreditar un mínim de set anys de residència ininterrompuda i ingressos iguals o superiors al doble del sou mínim
El Govern d'Andorra avalarà i finançarà el cent per cent dels interessos durant els primers set anys als que s’acullin al programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent. El reglament, a més, també preveu que no es requereixi entrada per accedir al programa i que a partir del setè any del període hipotecari, de com a màxim 50 anys, el beneficiat pagui una quota corresponent a l’euríbor més el 0,5%. Durant els primers set anys el tipus d’interès serà equivalent a l’euríbor. L’import de l’habitatge no podrà ser superior a 600.000 euros.
Per ser admès al programa caldrà acreditar un mínim de set anys de residència legal, efectiva, permanent i interrompuda al país, i uns ingressos mínims per sol·licitant o unitat familiar equivalents al doble del salari mínim. És a dir, 2.862 euros. Si la sol·licitud és per a diverses persones, però, només serà necessària que almenys una compleixi el requisit. El sol·licitant, a part d’això, no podrà diposar de cap habitatge en propietat, ni a Andorra ni a l’estranger. Tampoc podrà tenir un patrimoni igual o superior al 30% del preu de l’habitatge, que com a màxim podrà ser de 600.000 euros.
Altres condicions del programa són que els terminis d’amortització no siguin superiors a 50 anys. Pel que fa a la quota mensual, el Govern preveu que sigui l’equivalent a una tercera part dels ingressos del beneficiari. A tall d’exemple, el ministre de Finances, Ramon Lladós, va explicar que, per a la hipoteca d’un pis de 400.000 euros sense entrada a 30 anys, la quota mensual dels primers set anys seria de 1.150 euros sense increments, més enllà de l’ajustament del preu a la inflació. Al cap dels primers set anys, l’executiu hauria sufragat íntegrament 61.252 euros al comprador en quotes hipotecàries.
Un milió
El projecte de llei de pressupost per a l’any vinent reserva una partida d’un milió d’euros per finançar el programa. Amb aquesta quantitat, el Govern calcula que entre 110 i 120 sol·licitants podrien participar en la iniciativa. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va confirmar que els 17 beneficiaris de l’antic programa d’avals podran acollir-se a les noves condicions.
Un cop publicat demà el programa al BOPA, els sol·licitants ja podran anar a demanar la hipoteca a la seva entitat bancària amb el contracte d’arres, la informació sobre l’IRPF i els punts de la CASS. En 15 dies el banc n’haurà de fer una anàlisi de solvència que, si és favorable, haurà de remetre a l’Institut Nacional de l’Habitatge. Aquest organisme, al seu torn, haurà de fer una valoració tècnica de l’expedient i, si s’escau, resoldre’l en deu dies. Aleshores el Govern, la persona beneficiària i el banc ja podran signar el contracte de préstec. Els notaris també participen en el programa aplicant un descompte del 50% a les seves taxes.
Lladós i Marsol van presentar el programa amb la directora d’Andorran Banking, Esther Puigcercós. Marsol va qualificar “l’ajuda” del Govern per accedir al primer habitatge “d’ambiciosa, important i necessària”, i va assegurar que el Govern, amb la mesura, vol començar a canviar una realitat: que més de dos terços dels andorrans viuen en pisos de lloguer.
DISPOSICIONS 'ANTIPICARESCA'
El projecte
- GOVERN PAGA EL 100% DELS INTERESSOS. El Govern pagarà el cent per cent dels interessos durant els primers set anys als que s’acullin al programa d’avals per accedir al primer habitatge.
- SET ANYS DE RESIDÈNCIA COM A MÍNIM. El sol·licitant haurà d’acreditar set anys, com a mínim, de residència ininterrompuda i uns ingressos iguals o superiors al doble del sou mínim.
- UN MILIÓ D'EUROS PER AL PROGRAMA AL PRESSUPOST. El pressupost per al 2026 inclourà una partida per al programa, amb què es calcula que es podrien finançar entre 110 i 120 habitatges.